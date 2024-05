Partidos independentistas buscam permanecer no poder na Catalunha

Os partidos independentistas catalães estão tentando mobilizar o seu eleitorado para as eleições regionais de domingo (12), nas quais concorrem contra os socialistas do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, pelo poder nesta região, palco de uma tentativa mal-sucedida de secessão em 2017.

"Este retorno que estamos fazendo" nas pesquisas "já é um sinal de vitória", declarou Carles Puigdemont, líder do governo separatista em 2017, e que agora se candidata novamente nesta região do nordeste da Espanha.

Puigdemont, que passou seis anos e meio no exterior para não ser pego pela Justiça espanhola, revitalizou o seu partido, Juntos pela Catalunha, e segundo as pesquisas, está atrás apenas de Salvador Illa, candidato do Partido Socialista.