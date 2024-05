Os elefantes e seus diferentes cumprimentos

O estudo realizado por uma equipe do departamento de Biologia do Comportamento e Cognição da Universidade de Viena estabelece que esses sinais estão "direcionados a um indivíduo, e sua modalidade depende do estado de atenção visual do destinatário".

A dificuldade de observar detalhadamente os comportamentos individuais em um grupo de elefantes selvagens levou os pesquisadores a se concentrarem em uma pequena colônia de nove elefantes de savana em semicativeiro, machos e fêmeas, na reserva de Jafuta, no Zimbábue.

Primeiro, eles identificaram todo o repertório de sinais de comunicação dos animais.