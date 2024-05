Mudança climática e desmatamento ameaçam as zonas úmidas mais bem preservadas do Equador

Quando os peixes ficaram escassos na Amazônia equatoriana, os indígenas sionas atribuíram isso a "xamãs invejosos" que bloquearam sua passagem pelos rios de Cuyabeno, uma área úmida biodiversa, mas ameaçada pela mudança climática, poluição e mineração.

A floresta inundada de árvores gigantes é a segunda maior área protegida do país, depois do Parque Yasuní. No entanto, essa cápsula verde está em risco devido às atividades destrutivas do homem.

O xamã Rogelio Criollo, de 74 anos, com marcas de tinta vermelha no rosto, explica isso a partir de sua tradição. À beira de um rio, ele conta as visões reveladas aos indígenas sionas durante uma cerimônia com ayahuasca, ou yagé, a planta sagrada e alucinógena dos povos originários.