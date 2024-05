Irmão da presidente do Peru é preso por suspeita de corrupção

A polícia do Peru prendeu, nesta sexta-feira (10), o irmão e o advogado da presidente do Peru, Dina Boluarte, por sua suposta ligação com uma rede de corrupção para nomear funcionários públicos em troca de propinas, anunciou o Ministério Público. Uma equipe especial de promotores de combate à corrupção "prendeu Nicanor Boluarte Zegarra, Mateo Castañeda e outros investigados pelos crimes de organização criminosa e tráfico de influência", indicou o Ministério Público no X. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Boluarte, irmão mais velho da presidente peruana, foi preso em seu apartamento, na zona leste de Lima.

O Ministério Público o acusa de comandar uma rede que designava prefeitos e vice-prefeitos em troca de "benefícios econômicos", informou o órgão em um comunicado. Estes funcionários atuam como representantes do Executivo nas regiões do país e são nomeados diretamente pelo presidente e pelo ministro do Interior. De seus cargos, atraíam "afiliados" para um novo partido político, o "Cidadãos do Peru", que seria liderado por Nicanor Boluarte, de 64 anos.

A organização "teria criado seu programa criminoso imediatamente após Boluarte" assumir a Presidência, em 7 de dezembro, afirmou o MP. Boluarte negou as acusações, enquanto era conduzido, algemado, para a prisão, após ter seu apartamento revistado. "Nego absolutamente tudo, sou inocente", disse aos jornalistas. - "Poder de fato" - Além de Boluarte, foi preso também o advogado da presidente e outras seis pessoas em diferentes operações realizadas em Lima, Cajamarca, Junín e San Martín. No marco dessas ações foram realizadas buscas em "26 imóveis", disse o Ministério Público. Castañeda representa a mandatária peruana na investigação que ela enfrenta por causa dos relógios de luxo que não declarou em sua lista de bens.

Segundo as autoridades judiciais, Nicanor Boluarte tirou proveito do "poder de fato" que sua irmã lhe concedeu para "instrumentalizar as prefeituras e subprefeituras" em seu benefício. Enquanto isso, Castañeda supostamente exercia o papel de "operador legal" da rede de corrupção. Com a prisão de seu irmão, a mandatária peruana enfrenta um novo escândalo.