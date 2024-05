Inter de Milão se reencontra com a vitória; Como volta à Serie A após 21 anos

A Inter de Milão, já matematicamente campeã italiana, se reencontrou com a vitória ao golear por 5 a 0 em sua visita ao Frosinone, nesta sexta-feira (10), num dia em que o Como garantiu o seu acesso à Serie A.

Derrotado pelo Sassuolo no último fim de semana, a Inter se recuperou na abertura da 36ª rodada com uma vitória tranquila sobre o 17º colocado do campeonato.

As únicas duas derrotas dos 'nerazzurri' na competição nesta temporada foram contra o Sassuolo, no primeiro e no segundo turno.