Girona empata com Alavés (2-2) e Barça pode voltar a ser vice-líder do Espanhol

Se o Barça vencer, vai recuperar a vice-liderança, que havia cedido no fim de semana passado ao Girona, que o derrotou no clássico catalão.

O Girona (2º) deixou a vitória escapar nos acréscimos em sua visita ao Alavés (11º), com quem empatou em 2 a 2, nesta sexta-feira (10), no jogo que abriu a 35ª rodada de LaLiga.

A derrota do Barcelona significou também o título matemático do Real Madrid.

No jogo desta sexta-feira em Mendizorroza, Jon Guridi empatou duas vezes para o Alavés, aos 12 minutos e nos acréscimos (90'+9). O Girona havia ficado em vantagem provisoriamente duas vezes, com gols de Aleix García (4') e do venezuelano Yangel Herrera (44').

Neste sábado, a 35ª rodada continua com quatro jogos, incluindo o do já campeão Real Madrid no estádio do Granada (19º).