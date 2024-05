Fábrica na Islândia quer demonstrar a validez das técnicas de captação de CO2

Sua nova fábrica, equipada com 72 contêineres ventiladores, fica no topo de um vulcão adormecido e a cerca de 50 quilômetros de outro em erupção.

Nas terras vulcânicas islandesas, a startup suíça Climeworks inaugurou a fábrica de captação de CO2 Mammoth, a maior do mundo nesse campo, com capacidade para captar 36.000 toneladas desse gás poluente.

O dióxido de carbono, principal responsável pelo aquecimento climático, é separado do vapor e comprimido em um hangar com enormes tubulações.

Um poço cavado sob uma pequena cúpula futurista permite injetar a 700 metros de profundidade essa água que, em contato com o basalto vulcânico que constitui cerca de 90% do subsolo islandês, reagirá com o magnésio, o cálcio e o ferro contidos na rocha para criar cristais que serão verdadeiras reservas sólidas de CO2.

A Climeworks é pioneira no setor, com as duas primeiras fábricas do mundo a passar da fase de testes. Elas operam a um custo de cerca de US$ 1.000 (pouco mais de 5 mil reais) por tonelada capturada, mas Wurzbacher espera reduzir esse valor para US$ 300 (pouco mais de 1500 reais) até 2030.

Até 2030, espera-se que cerca de 20 novas infraestruturas, desenvolvidas por diferentes atores, estejam em funcionamento com capacidade para descartar cerca de dez milhões de toneladas.

"Precisaremos de US$ 10 bilhões (pouco mais de 50 bilhões de reais) na próxima década para implantar" nos Estados Unidos, Canadá, Noruega, Omã e Quênia, disse Christoph Gebald, fundador e codiretor da Climeworks, à AFP.