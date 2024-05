EUA: ExxonMobil deverá pagar US$ 725 milhões em danos a mecânico que desenvolveu câncer

Um júri da Pensilvânia considerou a ExxonMobil responsável por cerca de US$ 725 milhões em danos compensatórios a um antigo mecânico da Mobil, cujos advogados argumentaram que a exposição a um produto químico cancerígeno na gasolina o levou a desenvolver câncer.

O júri, num veredicto de 10-2, decidiu que a Mobil, que se fundiu com a Exxon no final da década de 1990, sabia dos efeitos adversos para a saúde do manuseamento dos seus produtos petrolíferos, que contêm benzeno, causador de câncer, mas não alertou adequadamente as pessoas sobre o riscos.

A Exxon disse que planeja pedir ao tribunal que reverta a decisão e esgotará todos os recursos disponíveis no caso. Este é um veredicto irracional, disse a porta-voz da Exxon, Emily Mir. O demandante, Paul Gill, um morador de Nova York de 67 anos, foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda há alguns anos. Ele trabalhou como mecânico de um posto de gasolina Mobil na Pensilvânia de 1974 a 1979.