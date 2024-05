EUA e Espanha unem forças contra a desinformação

Estados Unidos e Espanha somaram forças contra a desinformação pelo perigo que ela representa para a "segurança nacional" e as eleições, com um memorando de entendimento assinado nesta sexta-feira (10) em Washington pelos chefes da diplomacia dos dois países, Antony Bliken e José Manuel Albares.

"A propaganda, a desinformação, a manipulação da informação são ameaças à segurança nacional de nossos países e de muitos outros" devido ao fato de os adversários a usarem para "criar ou explorar as divisões existentes", afirmou Blinken pouco antes da assinatura.

Blinken concordou com Albares de que a desinformação tenta interferir nos processos eleitorais, quando falta menos de um mês para as eleições para o Parlamento Europeu e de seis meses para as presidenciais nos Estados Unidos.