EUA dizem que há 'inconsistências' sobre medidas de Israel para evitar danos a civis de Gaza

Um relatório da administração do presidente Joe Biden, nos EUA, sobre o uso de armas americanas por Israel durante a sua ofensiva contra Gaza, diz que foram poucos os esforços dos militares israelitas para evitar danos aos civis. Mas a avaliação, que foi fornecida ao Congresso americano há pouco, evita conclusões abrangentes sobre se as suas operações violaram as leis da guerra.

Um resumo do relatório afirma que o elevado número de vítimas civis no terreno em Gaza "levanta questões substanciais" sobre se os militares israelitas tomaram medidas adequadas para proteger os civis.

O relatório não relaciona diretamente as armas fornecidas pelos EUA com incidentes que causaram mortes de civis. Mas afirma que a dependência de Israel do armamento americano torna razoável pensar que este tenha sido utilizado em "casos inconsistentes" com as obrigações de Israel no direito humanitário internacional.