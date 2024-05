EUA anuncia ajuda militar de US$ 400 milhões à Ucrânia

Os Estados Unidos concederam à Ucrânia uma ajuda militar de 400 milhões de dólares (R$ 2 bilhões) em equipamentos e treinamento, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira (10) em um comunicado.

Esses fundos são concedidos quando as tropas russas realizam uma ofensiva terrestre no oblast (província) de Kharkiv, no nordeste de Ucrânia, e tentam "romper as linhas de defesa" de Kiev, segundo o Ministério de Defesa da Ucrânia.

O carregamento contém armas que a Ucrânia necessita "urgentemente", afirmou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em nota.