Comunicado do Business Wire :Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria, anunciou hoje a nomeação de Vinay Firake como diretor executivo da unidade de mercado estratégico da APMEA (Ásia-Pacífico, Índia, Oriente Médio e África), com efeito imediato. Vinay responderá a Srini Pallia e se juntará ao Conselho Executivo da Wipro. Vinay está na Wipro há 26 anos e cresceu com a organização, ocupando diversos cargos de liderança. Mais recentemente, ele foi vice-presidente sênior e diretor administrativo da unidade de negócios da Wipro nos países nórdicos, sediada em Estocolmo, onde liderou operações em todos os setores e serviços. Antes disso, ele liderou a unidade de negócios de manufatura e automotiva na Europa e ocupou diversos cargos na Europa e na América do Norte, incluindo Líder Global do negócio de operações e plataformas empresariais digitais e líder de vendas dos negócios de aplicações empresariais da Wipro na Europa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Vinay liderou com sucesso a Wipro em diversas regiões globalmente e é o candidato perfeito para este cargo", disse Srini Pallia, CEO e diretor-gerente da Wipro Limited. "Ele tem a experiência e vasto conhecimento necessários para liderar nossos negócios na APMEA, uma de nossas unidades de mercado estratégico mais promissoras. Vinay tem um excelente histórico na unidade de negócios dos países nórdicos, onde foi fundamental na assinatura de vários clientes prestigiosos, e estou confiante de que ele trará o mesmo rigor e sucesso para a APMEA".

"Gostaria de agradecer ao Anis por sua liderança nos últimos dois anos, durante os quais fizemos progressos significativos nesta unidade de mercado estratégico. Desejamos a ele todo o sucesso em seus futuros empreendimentos. Ele continuará até 31 de maio de 2024, trabalhando em estreita colaboração com Vinay e comigo para garantir uma transição tranquila", acrescentou Srini Pallia. Comentando sobre sua nomeação, Vinay Firake disse: "é uma honra assumir a liderança de nossa unidade de mercado estratégico da APMEA, uma região fundamental no cenário tecnológico em crescimento. Estou ansioso para colaborar com nossa talentosa equipe para expandir nossas capacidades neste mercado e impulsionar a inovação". Vinay possui um mestrado em Administração de Empresas com especialização em Finanças e uma graduação em Engenharia de Computação de institutos prestigiados na Índia. Ele também concluiu com sucesso o Programa de Liderança Estratégica Global da Wharton School e o Programa de Liderança Executiva da Harvard Business School.

Vinay sucede a Anis Chenchah, que está deixando a posição para buscar oportunidades fora da organização. Ele estará sediado em Dubai. Sobre a Wipro Limited A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) é uma empresa líder em serviços de tecnologia e consultoria, focada em desenvolver soluções inovadoras que atendam às necessidades de transformação digital mais complexas dos clientes. Aproveitando nosso portfólio holístico de capacidades em consultoria, projeto, engenharia e operações, ajudamos os clientes a realizar suas ambições mais audaciosas e criar negócios sustentáveis e preparados para o futuro. Com mais de 230.000 funcionários e parceiros comerciais em 65 países, cumprimos a promessa de ajudar nossos clientes, colegas e comunidades a prosperar em um mundo em constante mudança. Para mais informações, acesse www.wipro.com. Declarações prospectivas da Wipro As declarações prospectivas aqui contidas representam as crenças da Wipro em relação a eventos futuros, muitos dos quais são, por sua natureza, inerentemente incertos e fora do controle da empresa. Tais declarações incluem, entre outras, declarações sobre as perspectivas de crescimento da Wipro, seus resultados operacionais financeiros futuros e seus planos, expectativas e intenções. A Wipro adverte que essas declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados previstos por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros, riscos e incertezas relativos a flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar crescimento, concluir ações corporativas propostas, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter nossos custos vantagem, aumentos salariais na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excesso de tempo e custos em contratos de preço fixo e prazo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de gerenciar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas principais áreas de foco, interrupções nas redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com sucesso aquisições potenciais, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, o sucesso das empresas nas quais fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais à obtenção de capital ou aquisição de empresas fora da Índia, uso não autorizado da nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que afetam nossos negócios e a indústria. Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais detalhadamente em nossos registros junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), incluindo, mas não se limitando a, relatórios anuais no Formulário 20-F. Esses registros estão disponíveis em www.sec.gov. De tempos em tempos, podemos fazer declarações prospectivas adicionais por escrito ou verbalmente, incluindo declarações contidas nos arquivos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa ser feita de tempos em tempos por nós ou em nosso nome.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240510372919/pt/