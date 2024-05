Carlos Moreno, o colombiano criador da 'cidade de 15 minutos'

Criador da "cidade de 15 minutos", o colombiano Carlos Moreno vai de Paris a Buenos Aires promovendo o conceito de cidades de tamanho humano, onde os cidadãos têm todos os serviços básicos ao alcance da mão.

O pesquisador de 65 anos, que também possui nacionalidade francesa, viaja pelo mundo para falar sobre seu conceito, que experimenta desde 2016, especialmente em Paris, em preparação para os Jogos Olímpicos.

"No início, as pessoas me diziam 'soa muito bonito, mas nunca funcionará porque é difícil as pessoas trabalharem perto de onde vivem", lembra este professor da Universidade Paris Panthéon-Sorbonne, responsável pela tríade "Empreendedorismo - Território - Inovação".