Ao menos 30 hospitalizados, 2 graves, após acidente ferroviário em Buenos Aires

Pelo menos 30 pessoas foram hospitalizadas, e duas delas em estado grave foram levadas de helicóptero, após uma colisão entre trens nesta sexta-feira (10) em Buenos Aires, informaram funcionários do serviço de emergência da cidade, o SAME.

Bombeiros esvaziaram o trem que transportava passageiros e colidiu contra outro de manutenção no bairro de Palermo da capital argentina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não temos vítimas fatais, mas os cães 'pentearam' (revistaram) os vagões, atendemos a 90 passageiros, 30 deles foram transferidos a hospitais, dois deles com traumatismo craniano que foram levados de helicóptero", informou à imprensa Alberto Crescenti, encarregado do SAME.