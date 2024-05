Stormy Daniels nega que tenha extorquido Trump

Stormy Daniels voltou a depor nesta quinta-feira (9) no histórico julgamento de Donald Trump, no qual a defesa do magnata a qualificou como uma "mentirosa gananciosa", que tenta tirar proveito das acusações.

A ex-atriz pornô, que é protagonista do caso que colocou um ex-presidente americano pela primeira vez no banco dos réus, negou que tenha subornado Trump para manter em silêncio sobre uma suposta relação entre os dois no ano de 2006.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu queria que soubessem a verdade (...) Que estivesse protegida por documentos para que a minha família não fosse prejudicada", disse Daniels à incansável advogada de Trump, Susan Necheles.