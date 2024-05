Quatro membros do Hezbollah morrem em ataque israelense no Líbano

Quatro membros do Hezbollah foram mortos nesta quinta-feira (9) em um ataque israelense contra um carro no sul do Líbano, afirmou uma fonte de segurança à AFP, coincidindo com a intensificação dos ataques do grupo contra o exército de Israel.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas em 7 de outubro, o exército israelense e o Hezbollah, um grupo pró-iraniano que afirma apoiar o movimento islamista palestino, têm se enfrentado diariamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Quatro combatentes do Hezbollah morreram em um ataque israelense com drones contra seu veículo em Bafliyeh", uma localidade a cerca de 15 quilômetros da fronteira com Israel, disse a fonte.