Presidente da Coreia do Sul rejeita pedidos para investigar primeira-dama e oficiais

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, rejeitou nesta quinta-feira, 9, pedidos da oposição para abrir uma investigação independente da sua esposa, a primeira-dama Kim Keon Hee, e de oficiais de alto escalão do governo. Entre as acusações, estão escândalos sobre manipulação do preço no mercado de ações e corrupção.

Depois que seu partido conservador sofreu uma grande derrota nas recentes eleições parlamentares de 10 de abril, o presidente sul-coreano enfrenta o que parece ser seu maior desafio político até o momento, considerando que os partidos de oposição devem estender seu controle da Assembleia Nacional até 2028.

Em uma coletiva de imprensa, Yoon pediu desculpas pelo que chamou de "comportamento imprudente da minha esposa" ao aceitar a bolsa Christian Dior de um pastor coreano-americano, registrada por câmeras de espionagem, mas se recusou a entrar em detalhes porque o escândalo está sendo investigado pelos promotores.