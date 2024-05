PRINCIPAIS NOTÍCIAS ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel bombardeia Gaza e EUA ameaça suspender ajuda militar Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Putin afirma que forças nucleares estratégicas russas estão "sempre em alerta"

ARGENTINA GREVE: Milei enfrenta segunda greve geral contra "ajuste brutal" na Argentina JOGOS OLÍMPICOS PARIS-2024: Começa o revezamento da tocha olímpica === ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

RAFAH: Israel bombardeia Gaza e EUA ameaça suspender ajuda militar O Exército de Israel prosseguiu nesta quinta-feira (9) com os ataques contra a Faixa de Gaza, apesar da ameaça do governo dos Estados Unidos de suspender o fornecimento de algumas armas em caso de ataque contra a cidade de Rafah, no sul do território. (Israel Gaza conflito Hamas Palestinos Egito, 770 palavras, já transmitida) FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA LONDRES:

Mobilização por Gaza chega às universidades britânicas A mobilização estudantil por Gaza ganha espaço nas universidades britânicas. No campus de uma delas, a SOAS (School of Oriental and African Studies) de Londres, várias barracas acompanhadas de bandeiras palestinas podem ser observadas. (GB educação conflito Palestinos protesta manifestação Israel, 650 palavras, já transmitida)