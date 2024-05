O que foi o escândalo dos 'Panamá Papers?'

O advogado Ramón Fonseca, um dos chefes do escritório de advocacia envolvido na trama, morreu aos 71 anos devido a problemas de saúde, enquanto aguardava a sentença na Cidade do Panamá, informou sua defesa nesta quinta-feira (9).

Os dados foram obtidos pelo jornal alemão Sueddeutsche Zietung, que os compartilhou com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), e foram publicados a partir de abril de 2016 por vários meios de comunicação.

- Quem foi mencionado e quais foram os impactos? -

O presidente da Rússia, Vladimir Putin e os ex-governantes da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson; do Paquistão, Nawaz Sharif; do Reino Unido, David Cameron; e da Argentina, Mauricio Macri; Além do astro do futebol argentino, Lionel Messi, foram alguns dos nomes citados.

Pelo menos 150 investigações foram abertas em 79 países para examinar possíveis casos de evasão fiscal ou lavagem de dinheiro.