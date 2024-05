Nadal vence Bergs e vai à 2ª rodada do Masters 1000 de Roma

Sofrendo com seu saque, o veterano lutou por duas horas e 53 minutos contra o número 108 do mundo, que vinha do qualifying.

O tenista espanhol Rafael Nadal, prejudicado por lesões nas duas últimas temporadas, precisou de três sets para vencer nesta quinta-feira (9) o belga Zizou Bergs, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, e avançar para a segunda rodada do Masters 1000 de Roma.

De volta ao circuito no ATP 500 de Barcelona no mês passado, após um período de três meses afastado por lesão, Nadal foi eliminado na segunda rodada do torneio catalão e nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri.

A princípio, esta é a última temporada de Nadal, que mantém o objetivo de brilhar pela última vez em Roland Garros (de 26 de maio a 9 de junho), torneio que já venceu em 14 ocasiões.

