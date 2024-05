Museu de Moscou explica às crianças a vitória soviética sobre os nazistas

"Estou muito interessado. Conheço as antigas armas alemãs, as armas soviéticas", explica ele em tom sério, junto com seu irmão e sua mãe, Arina.

O menino segura com orgulho a arma que diz ter recebido "a seu pedido", como presente, em seu aniversário no dia anterior.

"Eu vi metralhadoras de verdade!" diz Savieli, 11 anos, ao sair do Museu da Vitória em Moscou com uma arma de madeira nas mãos, em uma sociedade russa cada vez mais militarizada desde o início da ofensiva na Ucrânia.

As celebrações desta vitória são um pilar essencial do patriotismo militarista defendido por Vladimir Putin, que justifica o atual conflito contra a Ucrânia como uma luta existencial contra os "neonazis".

A família foi na quarta-feira ao grande museu que comemora a vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista em 1945, no final de uma guerra que deixou, segundo Moscou, 27 milhões de mortos do lado soviético e afetou todas os lares.

"Meus avôs lutaram na guerra", explica à AFP Arina, de 36 anos, antes de afirmar que "não é a primeira vez" que leva os filhos ao museu.

"Viemos (...) honrar a memória dos nossos antepassados", explica, insistindo na necessidade de transmitir a memória.

No interior do imponente edifício branco do museu, alunos do ensino fundamental usam bonés militares e a fita de São Jorge com listras pretas e laranja, símbolo da vitória do Exército Vermelho.

Os meninos e meninas ouvem atentamente a história que o guia do museu conta.

"Kiev foi recapturada em novembro de 1943 e, em maio de 1945, o Exército libertou Berlim dos nazistas", explica ele diante de um gigantesco afresco que retrata a tomada do Reichstag pelas tropas soviéticas.