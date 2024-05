Ira estudantil nos EUA é alimentada 'pelo que veem nas redes como genocídio', diz historiador

Para alguns estudantes, os protestos foram intimidadores e se transformaram em antissemitismo e discurso de ódio, enquanto os manifestantes insistem que suas críticas são às ações do governo israelense em Gaza e que o antissionismo deve ser diferenciado do antissemitismo.

Filho de um funcionário das Nações Unidas, Khalidi, nascido em Nova York, atribui seu desenvolvimento como pensador politicamente engajado aos antepassados.

Seu livro 'The Hundred Years War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance 1917-2017' (A Guerra dos Cem Anos na Palestina: Uma História do Colonialismo e Resistência dos Colonos 1917-2017, em tradução livre) alterna o relato de sua família com a história da Palestina.

O livro de 2020, que explodiu em vendas desde o ataques do Hamas em Israel, em 7 de outubro, foi aclamado como leitura obrigatória para a compreensão deste conflito de longa data, embora os críticos o considerem um relato seletivo que confunde Israel com as potências colonizadoras tradicionais.