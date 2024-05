Comunicado do Business Wire :Wipro Infrastructure Engineering

Wipro Hydraulics, empresa responsável pela fabricação de cilindros hidráulicos e componentes da Wipro Infrastructure Engineering, anunciou que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Mailhot Industries, uma empresa do portfólio da Novacap, com sede em Quebec, Canadá, sujeito às condições habituais de fechamento incluindo aprovações regulatórias.

Fundada em 1956, a Mailhot Industries tornou-se líder norte-americana na fabricação de cilindros hidráulicos. A Mailhot Industries é especializada no segmento de caminhões de lixo e equipamentos de remoção de neve e é conhecida pela confiabilidade de seus produtos em ambientes de trabalho exigentes. A aquisição também inclui a JARP Industries, parte da Mailhot Industries e líder em cilindros hidráulicos e remanufaturados personalizados para segmentos como serviços públicos, mineração, defesa e petróleo e gás.

Comentando sobre a aquisição, o Sr. Pratik Kumar, CEO da Wipro Infrastructure Engineering (WIN) e DiretorExecutivo da WiproEnterprises,disse: "A Wipro Hydraulics se destaca como um dos maiores fabricantes independentes de cilindros hidráulicos do mundo, fornecendo mais de um milhão de cilindros para OEMs globalmente. Esta aquisição marca um momento crucial para nós, reforçando ainda mais nossa posição no mercado através da integração de novas tecnologias e da expansão de nossa presença global. Este movimento estratégico complementará nossas capacidades e fortalecerá nossa posição de liderança no mercado norte-americano."

O Sr. Charles Massicotte, Presidente da Mailhot Industries,disse: "A experiência e a reputação da Mailhot no mercado de cilindros hidráulicos da América do Norte, combinadas com a liderança globalmente reconhecida da Wipro em fabricação e tecnologia, ampliarão as ofertas da Mailhot na América do Norte e abrirão novos mercados internacionais para produtos existentes. Estamos convencidos de que, ao fazer parceria com a Wipro, a Mailhot está destinada a se tornar um player ainda maior no mercado global de cilindros hidráulicos e reforçar sua posição de liderança na América do Norte. Estamos orgulhosos de fazer parte de uma empresa global tão reconhecida, é um novo dia para a Mailhot, e está parecendo brilhante!"