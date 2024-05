Comunicado do Business Wire :Solar Promotion GmbH

O setor de energia está passando por uma transformação radical. As fontes renováveis de energia tornaram-se cada vez mais lucrativas nos últimos anos e agora são a solução economicamente mais viável para a geração de eletricidade. A implantação está se acelerando e as tecnologias estão se tornando cada vez mais sofisticadas. Isso colocou as energias renováveis na via rápida. Empresas visionárias estão contribuindo para esse desenvolvimento com tecnologias, ideias e conceitos modernos. Os melhores e mais inovadores desenvolvimentos foram indicados para o prêmio The smarter E AWARD 2024. O prêmio é concedido em cinco categorias: Fotovoltaica, Armazenamento de energia, E-Mobilidade, Energia integrada inteligente e Projetos excepcionais. Os vencedores serão homenageados na véspera da The smarter E Europe, em 18 de junho, às 18h15, no International Congress Center München (ICM). A maior aliança de exposições da Europa para o setor de energia reúne quatro exposições (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe e EM-Power Europe) e será realizada na Messe München de 19 a 21 de junho.

The finalists for The smarter E AWARD 2024 have been announced in the five categories. (© Solar Promotion GmbH)