Comunicado do Business Wire :Sisvel

Um novo contrato foi anunciado entre a Nordic Semiconductor e o administrador do grupo de patentes Sisvel para o licenciamento de leitura de patentes essenciais padrão (SEPs) na tecnologia celular LTE-M e NB-IoT. O contrato cria uma estrutura para acesso fácil e transparente aos padrões de tecnologia de rádio LTE-M e NB-IoT para uma ampla gama de aplicações de IoT. Especificamente, a iniciativa oferece um modo simples e eficiente para os fabricantes de dispositivos IoT obterem licenças de produtos finais de mais de 30 proprietários de patentes detentores de SEPs LTE-M e NB-IoT, tendo a Nordic como fornecedora de módulos celulares. O contrato aborda desafios colocados pela diversidade no mercado de IoT celular, no qual inúmeras empresas, desde startups até corporações estabelecidas, vêm inovando. A ampla gama de iniciativas significativas, que estão sendo implementadas em áreas como saúde inteligente, energia inteligente, cidades inteligentes e rastreamento de ativos, corre atualmente o risco de estagnar devido à falta de previsibilidade e transparência no acesso e custo de licenciamento SEP.

Ao oferecer licenças padronizadas, o contrato irá reduzir a incerteza empresarial e a possibilidade de litígio. Isto irá permitir que as empresas tenham foco naquilo que fazem melhor: desenvolver produtos e serviços novos e inovadores para o mercado de IoT. "A Nordic Semiconductor sempre esteve na vanguarda da tecnologia sem fio e entendemos a importância do licenciamento acessível e padronizado para o avanço do setor de IoT", comenta Øyvind Birkenes, Vice-Presidente Executivo de Long Range da Nordic. "Acreditamos que esta solução é uma etapa significativa rumo a um futuro mais eficiente para o desenvolvimento da IoT celular." "Estamos empolgados por ter um programa de licenciamento exclusivo para IoT celular respaldado por mais de 30 proprietários de patentes e acreditamos que este novo contrato com a Nordic atende a uma necessidade crítica no ecossistema IoT", disse Mattia Fogliacco, Diretor Executivo da Sisvel. "Nossa meta é criar um ambiente de licenciamento equilibrado e transparente que dê suporte à inovação e ao crescimento para todas as partes interessadas."

"Trabalhamos arduamente com a Sisvel e os proprietários de SEP em seu grupo durante o último ano para negociar este contrato, pois o mercado de IoT precisa urgentemente de transparência e previsibilidade", disse Kristian Sæther, Diretor de Produto IoT Celular na Nordic. "O licenciamento SEP existente no espaço de IoT está no ar, colocando no limbo inúmeras PMEs que desenvolvem produtos sem fio a nível mundial. Este novo contrato oferece eficiência e previsibilidade a nossos clientes. Esperamos ver nossos pares e concorrentes reconhecer a importância deste trabalho e aderir à solução do grupo, para que todo o mercado de IoT celular possa operar com mais previsibilidade e em igualdade de condições." Sobre a Sisvel A Sisvel é impulsiona pela crença na importância da colaboração, da engenhosidade e da eficiência para suprir as necessidades dos detentores de patentes e daqueles que desejam acessar suas tecnologias. Em um mercado complexo e em constante evolução, nosso princípio orientador é criar condições equitativas com o desenvolvimento e a implementação de soluções de comercialização flexíveis e acessíveis. www.sisvel.com Sobre a Nordic Semiconductor A Nordic Semiconductor é uma provedora completa de soluções de conectividade sem fio de ponta a ponta, com posição de liderança mundial em Bluetooth Low Energy e líder emergente em tecnologias sem fio de IoT Celular, NR+ e Wi-Fi, Matter, Thread, Zigbee e gerenciamento de energia. As soluções sem fio de baixo consumo de energia da empresa permitem a conexão de milhões de dispositivos de IoT. Utilizando a inovação da Nordic, seus clientes e parceiros ao redor do mundo estão mudando sociedades e vidas para melhor, ao dispor de soluções mais inteligentes, seguras e sustentáveis. O hardware, software e ferramentas de desenvolvimento de classe mundial da Nordic estão entre os mais avançados do mundo, sendo que a empresa proporciona uma experiência completa ao desenvolvedor, ao oferecer soluções sem fio de baixíssimo consumo de energia, fáceis de implementar e com o melhor suporte possível.

