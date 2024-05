Comunicado do Business Wire :Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, e a ACEN Austrália, anunciaram hoje os principais acordos contratuais para duas implantações de sistemas de armazenamento de energia de bateria (BESS). totalizando 400 MWh na Austrália. A construção de ambas as implantações deverá começar no segundo semestre de 2024, com operações comerciais previstas para 2025 e 2026. Os acordos estão em preparação processual contratual final e deverão ser executados e fechados formalmente na primeira quinzena de maio de 2024. Nos termos do acordo, a Energy Vault implantará um BESS de 50 MW/100 MWh e um BESS de 150 MW/300 MWh no New England Solar de 720 MW da ACEN Austrália, um dos maiores projetos solares a participar do Mercado Nacional de Eletricidade da Austrália (NEM). O BESS será carregado e descarregado diariamente e concebido para despachar energia renovável armazenada nas horas de pico de consumo para ajudar a satisfazer a elevada procura durante as horas de pico de carga de Nova Gales do Sul, reduzindo ao mesmo tempo a dependência da região da geração de energia a carvão. Atualmente apoiado pelo Programa de Energia Emergente do Governo de NSW, o projeto New England BESS faz parte da estratégia mais ampla da ACEN na Austrália, onde estão desenvolvendo ativamente mais de 1 GW de projetos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O New England Solar da ACEN Australia, localizado perto de Uralla, concluiu a Fase 1 de construção em 2023, quando 400 MW de geração solar foram oficialmente colocados on-line. Após a conclusão da Fase 2, o local irá gerar um total de 1.800 GWh de eletricidade renovável anualmente. Em 2023, a ACEN Australia garantiu um Contrato de Serviço de Energia de Longo Prazo (LTESA) de 20 anos para a New England Solar no primeiro leilão de armazenamento e energia renovável do governo de NSW. O LTESA é um mecanismo de gestão de risco que apoiará o projeto no futuro, caso o Mercado Nacional de Eletricidade entre num período sustentado de preços baixos.

"O New England Solar da ACEN Australia é uma fonte crítica de energia renovável para a região de NSW e estamos orgulhosos de desempenhar um papel para garantir sua capacidade de fornecer energia limpa à região de maneira confiável e mais eficiente e econômica possível", disse Robert Piconi, presidente e CEO da Energy Vault. "Essas implantações, e os prazos apertados sob os quais serão entregues, são uma prova do compromisso da Energy Vault com uma abordagem centrada no cliente para armazenamento de energia, bem como uma evidência da crescente demanda global por soluções de armazenamento de energia confiáveis e eficazes. Vemos o acordo de hoje como apenas o primeiro passo numa relação longa e frutífera com a ACEN e os seus projetos de geração de energia renovável no futuro." "A Energy Vault foi selecionada para esses projetos devido ao seu impressionante histórico e estamos entusiasmados em aproveitar sua profunda experiência em design, engenharia, construção e compras", disse o Diretor Geral da ACEN Austrália, David Pollington. "A capacidade do Energy Vault de trabalhar com nossos conversores Siemens S120 será particularmente valiosa à medida que otimizamos nossos sistemas de armazenamento de bateria para máxima eficiência e impacto." As implantações do BESS, desenvolvidas no âmbito do conjunto B-VAULT? de soluções de armazenamento de energia de bateria totalmente integradas da Energy Vault, serão acopladas a um inversor Siemens S120, que permite funcionalidades avançadas de suporte à rede, como passagem de tensão e frequência, suporte à rede durante distúrbios, e controle de potência reativa. O uso do inversor Siemens S120, combinado com a plataforma de integração X-Vault proprietária da Energy Vault e o sistema de gerenciamento de energia Vault-OS para controlar, gerenciar e otimizar as operações do BESS, permitirá capacidades superiores de gerenciamento de energia.

Sobre a Energy VaultEnergy Vault ® desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia em escala de serviço público projetadas para transformar a abordagem mundial ao armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da empresa incluem armazenamento proprietário com base em gravidade, armazenamento em bateria e tecnologias de armazenamento de energia de hidrogênio ecológico. Cada solução de armazenamento é suportada pelo software de sistema de gestão de energia independente de tecnologia de hardware e pela plataforma de integração da empresa. Exclusivo para a indústria, o portfólio de tecnologia inovador da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta e longa duração para ajudar concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade da energia. Ao usar materiais ecológicos com capacidade de integrar resíduos para reutilização benéfica, a tecnologia de armazenamento de energia baseada em gravidade EVx? da Energy Vault está facilitando a mudança a uma economia circular, enquanto acelera a transição mundial de energia limpa a seus clientes. Acesse www.energyvault.com para obter informações adicionais. Sobre a ACEN AustraliaA ACEN Australia é a plataforma que representa os ativos de energia renovável da ACEN na Australia. Com mais de 1 gigawatt (GW) de capacidade de geração de energia renovável em grande escala em construção e operações, e mais de 13 GW de capacidade em desenvolvimento, seu portfólio inclui vários projetos solares, eólicos, de bateria e hidrelétricos bombeados em toda a Austrália. New England Solar (Fase 1) em NSW é o primeiro projeto operacional da ACEN Austrália. É um dos maiores projetos solares da Austrália que participa no Mercado Nacional de Eletricidade (NEM) e é o maior projeto solar na Austrália a ser financiado numa base totalmente comercial. O Stubbo Solar na Zona de Energia Renovável de NSW Centro-Oeste de Orana é o segundo projeto da ACEN Australia, que iniciou a construção no final de 2022. Com mais de 90 funcionários e em crescimento, nosso pessoal está baseado na Tasmânia, Victoria, Nova Gales do Sul e Queensland. www.acenrenewables.com.au Declarações prospectivasEste comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que refletem as visões atuais da empresa com relação, entre outras coisas, às operações e desempenho financeiro da empresa. Declarações prospectivas incluem informações sobre resultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Em geral, estas declarações geralmente incluem palavras como "antecipar", "esperar", "sugerir", "planejar", "acreditar", "pretender", "projetar", "prever", "estimar", "alvos", "projeções", "deveria", "poderia", "seria", "poder", "seria possível", "irá" e outras expressões semelhantes. Baseamos estas declarações ou futuras projeções em nossas expectativas, planos e suposições atuais, que fizemos à luz de nossa experiência em nosso setor, bem como em nossas percepções de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditamos ser apropriados nas circunstâncias do momento. Estas declarações prospectivas estão baseadas em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, ao considerar as informações atualmente disponíveis a nós. Estas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Estas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas nas declarações prospectivas, incluindo mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades de clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza de nossas reservas e carteiras de pedidos equivalendo a receitas futuras; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras indicações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculantes; a possibilidade de nossos produtos serem ou alegadamente defeituosos ou apresentarem outras falhas; a implementação, aceitação no mercado e sucesso de nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções referentes a nossos negócios, nossos concorrentes e indústria; a capacidade de nossos fornecedores de fornecer componentes ou matérias-primas necessários à construção de nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto das epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas quanto à nossa capacidade de obter e manter proteção de propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; expectativas quanto ao tempo durante o qual seremos uma empresa emergente em crescimento sob a Lei JOBS; nossos futuros requisitos de capital e fontes e usos de caixa; a natureza internacional das nossas operações e o impacto da guerra ou de outras hostilidades nos nossos negócios e nos mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, planos de expansão e oportunidades e outros fatores importantes discutidos no título "Fatores de Risco" em nosso relatório trimestral no formulário 10-K para o ano finalizado em 31 de dezembro de 2023, arquivado na SEC em 13 de março de 2024, uma vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente em seus outros registros junto à SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem de tempos em tempos e não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou até que ponto qualquer fator, ou combinação de fatores, pode levar resultados reais a diferir materialmente daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado à imprensa se refere apenas à data deste comunicado à imprensa e é expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outro modo, exceto conforme exigido pelas leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240509730782/pt/

