Comunicado do Business Wire :Boomi, LP

Boomi to Simplify and Accelerate the Move to SAP Datasphere (Graphic: Business Wire)

Boomi?, líder em integração inteligente e automação, anunciou hoje uma versão aperfeiçoada do Boomi for SAP para ajudar a acelerar a migração de clientes da SAP Business Warehouse (SAP BW) para SAP Datasphere. Ao aproveitar o Amazon Web Services (AWS), a Boomi pretende enfrentar o desafio crucial dos clientes empresariais que precisam fazer a transição para o SAP Datasphere e liberar todo o potencial de seus dados de negócios de forma econômica e otimizada.

O Boomi for SAP acelera a transição para SAP Datasphere na AWS mediante a plataforma de integração de baixo código da Boomi. Os clientes podem simplesmente fazer login na plataforma empresarial Boomi e aproveitar um acelerador pré-construído concebido especificamente para acelerar a migração e integração de dados no SAP Datasphere na AWS.

Com o fim do suporte principal para SAP BW no fim de 2027, os clientes da SAP BW são incentivados a migrar para SAP Datasphere, o que irá permitir a transformação dos negócios, ao proporcionar acesso contínuo e escalável a dados cruciais aos negócios. Contudo, a mudança para o SAP Datasphere requer investimentos significativos e esforços substanciais de pessoas altamente qualificadas.

-- Classificação eficiente de dados em níveis para SAP Datasphere e Amazon Redshift, um serviço de armazenamento de dados totalmente gerenciado e em escala de petabytes, permitindo que as empresas movam dados utilizados com menos frequência para níveis de armazenamento em nuvem mais acessíveis

Os principais benefícios do Boomi for SAP incluem:

"O SAP Datasphere é a base da SAP para uma estrutura de dados de negócios, mas muitas empresas com versões anteriores do SAP BW estão sobrecarregadas com o processo de migração para ele, que tem custos proibitivos, é demorado e consome muitos recursos", disse Steve Lucas, Diretor Executivo da SAP. Bomi. "Esta nova cooperação aproveita a experiência da Boomi em integração e automação inteligentes, junto com os serviços da AWS, para fornecer um meio mais leve, rápido e econômico para as organizações fazerem a transição ao SAP Datasphere, aproveitando ao máximo seus investimentos em SAP e seus dados."

"A habilidade de agregar diversos conjuntos de dados está emergindo como uma vantagem crucial à medida que as organizações reconhecem o papel essencial da IA em suas operações", disse Matt Aslett, Diretor de Pesquisa da Ventana Research, parte da ISG. "A preparação e integração de dados são imprescindíveis para garantir um uso mais eficiente da análise de dados e da IA, e a aceleração dos resultados por meio das tomadas de decisão com base em dados."

-- Um processo de aquisição tranquilo no AWS Marketplace, um catálogo digital com milhares de listagens de software de fornecedores independentes que facilitam encontrar, testar, comprar e implantar software executado na AWS

"Trabalhar com a AWS reforça o compromisso da Boomi em fornecer um caminho prático para análise empresarial e IA, começando com uma base de dados robusta", disse Ed Macosky, Diretor de Produtos e Tecnologia na Boomi. "Com a plataforma empresarial Boomi, as organizações podem obter um ecossistema mais flexível, escalável e conectado para impulsionar a inovação, preparar seus investimentos em TI para o futuro, reduzir o custo total de propriedade e melhorar os resultados de negócios."

Disponibilidade

O Boomi for SAP está disponível no AWS Marketplace e na plataforma empresarial Boomi.

Recursos Adicionais

-- Descubra o Boomi in AWS Marketplace

-- Explore receitas e aceleradores do Boomi for SAP no Discover Catalog

-- Explore a Boomiverse Community

-- Siga a Boomi no X (Twitter), LinkedIn, Facebook e YouTube

Sobre a BoomiA Boomi impulsiona o futuro dos negócios com a integração e automação inteligentes. Como uma empresa global de software como serviço (SaaS) líder na categoria, a Boomi comemora mais de 20.000 clientes globais e uma rede mundial de 800 parceiros. As empresas recorrem à plataforma premiada da Boomi para conectar seus aplicativos, dados e pessoas para acelerar a transformação digital. Para mais informações, acesse boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240509221745/pt/

Contato

Mídia: Kristen Walker Comunicações Corporativas Globais [email protected] +1-415-613-8320

© 2024 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.