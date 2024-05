UE chega a acordo preliminar para uso de ativos congelados da Rússia em favor da Ucrânia

A União Europeia (UE) chegou a um acordo preliminar sobre o uso dos lucros de 210 bilhões de euros (US$ 225 bilhões) em ativos financeiros da Rússia para financiar ajuda militar e humanitárias para a Ucrânia. A medida ainda precisa ser votada e aprovada oficialmente por todos os 27 países-membros.

O acordo deve liberar até 3 bilhões de euros (US$ 3,2 bilhões) por ano para Kiev, dos quais 90% podem ser gastos em munição e outros equipamentos militares. Autoridades disseram que uma primeira parcela dos fundos poderia chegar a Kiev em julho.

O anúncio foi realizado oficialmente pela Bélgica, que detém a presidência do Conselho Europeu em 2024 e concentra a maior parte dos bens russos na Europa. "Embaixadores europeus concordaram em princípio com medidas relacionadas a receitas extraordinárias dos ativos russos imobilizados", destaca o comunicado publicado no X, antigo Twitter.