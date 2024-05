Ucrânia raciona eletricidade após bombardeio russo 'maciço'

A Ucrânia impôs nesta quarta-feira (8) restrições ao fornecimento elétrico e advertiu para possíveis apagões após um "ataque maciço" russo com mísseis e drones contra infraestruturas energéticas, que segundo as autoridades deixou ao menos um morto.

A empresa nacional de energia elétrica, Ukrenergo, emitiu um alerta para possíveis cortes do serviço a indústrias e comércios entre às 18h e 23h locais em consequência do ataque.

"As restrições serão aplicadas igualmente em todas as regiões", detalhou e pediu aos ucranianos que façam uso moderado da energia elétrica para enfrentar uma situação "particularmente difícil".

A Ukrenergo destacou que este é o quinto ataque "maciço" contra a rede de energia ucraniana desde 22 de março.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou em um comunicado que efetuou um "ataque coletivo" em resposta à "tentativa do regime de Kiev de danificar as instalações de energia russas".

O grupo DTEK, maior investidor privado no setor energético da Ucrânia, afirmou que três centrais termelétricas foram "gravemente danificadas".

O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmygal, anunciou a criação de um novo grupo de trabalho governamental para "coordenar as ações para superar as consequências do terror energético russo", já pensando no próximo inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).