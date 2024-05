Tropas militares da China dizem ter seguido e monitorado navio dos EUA no estreito de Taiwan

O coronel da Marinha e porta-voz do Comando do Teatro Oriental, Li Xi, relatou que um destroier de mísseis guiados USS Halsey passou pelo estreito de Taiwan e foi monitorado de perto pelas tropas militares chinesas nesta quarta-feira, 8. Segundo comunicado oficial do governo da China, as tropas permanecem em "alto nível de alerta" para "proteger a segurança e soberania nacional, assim como a paz e estabilidade na região".

"O Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação do Povo Chinês organizou forças navais e aéreas para seguir e monitorar a passagem dos navios norte-americanos durante todo o processo, lidando com eles de acordo com as leis e os regulamentos", afirmou Li, em nota.