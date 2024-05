Sobe para 100 o número de mortos por enchentes no Rio Grande do Sul

O número de mortos nas históricas enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 100 nesta quarta-feira (8) e as autoridades pedem aos afetados que não voltem para as áreas de risco. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 100 pessoas morreram, 372 ficaram feridas e 128 estão desaparecidas nas inundações provocadas por transbordamento de rios após as chuvas torrenciais da última semana no Rio Grande do Sul. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As autoridades insistiam nesta quarta-feira para que os habitantes não retornassem para as áreas de risco e alertavam sobre a possibilidade de instabilidade nos terrenos e de perigos para a saúde.

"As águas contaminadas podem transmitir doenças", diz Sabrina Ribas, porta-voz da Defesa Civil. Em mais de 400 municípios afetados, incluindo Porto Alegre, mais de 160 mil pessoas foram retiradas de suas casas por esse desastre climático, cuja violência especialistas e o Governo vinculam à mudança climática.

Quase 100 mil casas foram danificadas ou destruídas pela força da natureza. Os danos econômicos ultrapassam 4,6 bilhões de reais, segundo estimativa da Confederação Nacional dos Municípios. O rio Guaíba, que transbordou sobre Porto Alegre, baixou para 5,14 metros nesta quarta-feira, mas a situação ainda é instável. Na zona do Gasômetro, um dos tradicionais pontos turísticos da cidade, as águas ainda subiam nesta quarta-feira e os socorristas voluntários tiveram dificuldades em atravessar as ruas alagadas. "Só cruzar caminhando ou de barco. Não tem jeito", disse à AFP Luan Pas, de 30 anos, em sua caminhonete a poucos metros das águas que inundam ruas e calçadas nesta zona do oeste da cidade.

A poucos metros de distância, em uma rua que se tornou um lago de água parada, voluntários com lanchas e jetskis se preparam para iniciar mais um dia de resgate daqueles que ainda estão presos em suas casas ou simplesmente não quiseram deixá-las por medo de roubo. Mais de uma semana depois do início das chuvas, sem correntes para movimentar as águas, o odor é nauseante em uma cidade que tem áreas convertidas em verdadeiros lixões.