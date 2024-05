São Paulo vence Cobresal (3-1) e avança às oitavas da Libertadores

Mas o time paulista virou graças a um chute de pé esquerdo do atacante Luciano aos 38 minutos, uma bomba de Néstor Requena no segundo tempo (60') e uma cabeçada do artilheiro Jonathan Calleri (78').

Com este resultado, o Talleres é o líder do Grupo B com 10 pontos, seguido pelo São Paulo com nove, enquanto o Barcelona, com dois, e o último colocado Cobresal, com apenas um, foram eliminados do torneio.

