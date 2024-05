Rivais de Maduro 'esperançosos' pelo apoio de Brasil e Colômbia a eleições justas

Ambos concederam uma entrevista, a primeira juntos, nesta quarta-feira, por ocasião da 54ª Conferência anual da organização empresarial norte-americana American Society - Council of The Americas (AS/COA), realizada em Washington.

Machado baseia o seu otimismo nas "tensões" que afirma ver "entre facções do regime" e no apoio internacional às eleições presidenciais.

"Temos uma liderança legitimada, temos um candidato que tem o apoio do povo venezuelano e de todos os partidos políticos democráticos, temos um enorme movimento civil que cresce cada vez mais, que tem mais de 80% de apoio", completou Machado, que venceu as primárias da maior coligação da oposição, a Plataforma Unitária, embora no final tenha sido inabilitada politicamente pela justiça venezuelana.

Trata-se de garantir "uma transição tranquila após as eleições". "A ideia, ou pelo menos a proposta do presidente Petro, que aliás teve o apoio do presidente Lula, é ver se ela pode ser ratificada em referendo", disse.

Machado insistiu em que o mundo precisa compreender que as repercussões das eleições transcendem a Venezuela. Maduro, candidato à reeleição, "mantém o poder pela força, bloqueando eleições ou cometendo enormes fraudes", acusou.

Segundo a líder opositora, um novo mandato para o atual presidente provocaria uma onda migratória nunca antes vista, com "dois, três, quatro ou cinco milhões de venezuelanos" fugindo do país "em menos de um ano", além do fortalecimento de redes criminosas como o Trem de Aragua e das relações bilaterais com Irã e Rússia. "Por outro lado", acrescentou, "se conseguirmos avançar e negociar uma transição e ter Edmundo González como nosso próximo presidente, não só veremos a migração parar, mas também revertê-la", e o país se tornará uma fonte de energia para mundo, "não só no petróleo e no gás, mas também nas fontes renováveis".