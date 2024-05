Reino Unido expulsará adido de defesa russo acusado de espionagem

James Cleverly também anunciou "novas restrições aos vistos diplomáticos russos", incluindo a limitação do tempo que os membros da delegação desse país podem passar no Reino Unido.

Em uma declaração ao Parlamento, em sessão dedicada às "atividades maliciosas" atribuídas a Rússia, anunciou também que o governo suspeita que várias propriedades desse país em solo britânico teriam sido utilizadas "com fins de inteligência" pelo que perderiam seu status diplomático.

O Reino Unido expulsará o adido de defesa russo em Londres, qualificado pelo governo britânico como "oficial de inteligência militar não declarado", anunciou nesta quarta-feira (8) o ministro do Interior, James Cleverly.

Segundo o ministro, as medidas adotadas pelo governo britânico e seus aliados nos últimos anos "já tornam o Reino Unido um ambiente operacional extremamente difícil para os serviços de inteligência russos".

Um adido de defesa é um membro das Forças Armadas que serve em uma embaixada e representa a esse setor do governo de seu país no exterior.

A Rússia está mergulhada no conflito com a Ucrânia desde que iniciou uma operação para invadir este país no final de fevereiro de 2022.