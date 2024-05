Reino Unido anuncia expulsão de diplomata da Rússia acusado de espionagem

Além da expulsão, Londres decidiu remover o status diplomático de várias propriedades russas, sob suspeita de que tenham sido usadas "para fins de inteligência". Também vai impor novas restrições a visas diplomáticos da Rússia, como, por exemplo, limitar o tempo de permanência de um diplomata russo no país. O governo britânico convocou o embaixador da Rússia no Reino Unido, Andrei Kelin, para comunicá-lo das medidas.

O Reino Unido informou que vai expulsar o adido de Defesa da Rússia no país, Maxim Elovik, acusando-o de espionagem. A decisão foi anunciada hoje pelo governo britânico junto com outras medidas para desarticular o que chamou de "operação de coleta de informações da inteligência russa".

As ações são as mais recentes em uma série de medidas robustas tomadas contra a Rússia na esteira de "atividades malignas" supostamente ligadas à Rússia, disse o governo britânico na nota. O comunicado cita como exemplo o caso de seis cidadãos búlgaros acusados de conspirar para cometer atividades de espionagem no Reino Unido em nome da Rússia.

"Desde a invasão ilegal da Ucrânia, as tentativas da Rússia de minar a segurança do Reino Unido e da Europa têm se tornado cada vez mais descaradas", disse o ministro das Relações Exteriores britânico, David Cameron, na nota.