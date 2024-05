Petróleo sobe apoiado pelos bombardeios israelenses em Gaza

Os preços do petróleo, que caíam no início da sessão em meio à esperança de uma trégua entre Israel e o grupo islamista Hamas, recuperaram terreno e fecharam em alta nesta quarta-feira (8) após os ataques aéreos israelenses lançados sobre Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Em Londres, o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em julho subiu 0,50%, para US$ 83,76. Enquanto isso, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em junho subiu 0,77% e fechou em US$ 78,99.

Israel bombardeou Gaza nesta quarta-feira e retomou as operações terrestres "seletivas" na cidade de Rafah, em meio às delicadas negociações no Cairo por um cessar-fogo.