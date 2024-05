Parlamento ucraniano aprova projeto que permite recrutamento de detentos

O Parlamento ucraniano aprovou, nesta quarta-feira (8), um projeto de lei que permitirá o recrutamento de certas categorias de prisioneiros pelo Exército em troca de uma anistia, no momento em que Kiev tenta mobilizar mais soldados contra a Rússia.

A Ucrânia, que se opôs durante um longo tempo a essa medida e criticou a mobilização de prisioneiros por parte da Rússia para substituir as baixas, deu uma guinada de 180 graus ante os novos avanços russos na frente de batalha.

"O Parlamento votou 'sim'", indicou no Facebook a deputada Olena Shulyak, do partido do presidente Volodimir Zelensky, afirmando que o texto foi adotado por 279 votos a favor em segunda leitura.