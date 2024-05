Israel reabre passagem de Kerem Shalom para entrada de ajuda humanitária em Gaza

Os militares israelenses disseram nesta quarta-feira, 8, que reabriram a passagem de Kerem Shalom para Gaza, um terminal importante para a entrada de ajuda humanitária fechado no fim de semana depois que um ataque com foguetes do Hamas matou quatro soldados israelenses nas proximidades.

Uma brigada de tanques israelense tomou a vizinha passagem de Rafah, entre Gaza e o Egito, na terça-feira cedo, e ela permaneceu fechada, mas essa incursão limitada não parece ser o início da invasão em grande escala da cidade sulista lotada que Israel prometeu repetidamente.

A operação iminente ameaça aumentar a distância entre Israel e seu principal apoiador, os Estados Unidos, que dizem estar preocupados com o destino de cerca de 1,3 milhão de palestinos amontoados em Rafah, a maioria dos quais fugiu dos combates em outros lugares. Israel afirma que Rafah é o último reduto do Hamas e que uma ofensiva mais ampla é necessária para desmantelar as capacidades militares e de governo do grupo.