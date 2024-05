Israel reabre passagem de fronteira com Gaza para permitir entrada de ajuda humanitária

Israel anunciou nesta quarta-feira (8) a reabertura da passagem de Kerem Shalom, na fronteira com a Faixa de Gaza, para permitir a entrada de ajuda humanitária, três dias após o fechamento do local devido a um ataque com foguetes que matou quatro soldados.

A passagem de Kerem Shalom fica no sul da linha fronteiriça entre Israel e a Faixa, nas imediações da cidade palestina de Rafah, onde as autoridades israelenses ameaçam executar uma operação em larga escala que provoca grande preocupação na comunidade internacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Caminhões procedentes do Egito estão chegando ao local com ajuda humanitária, incluindo alimentos, água, material para abrigo, medicamentos e equipamentos médicos fornecidos pela comunidade internacional", afirmou o Exército israelense em um comunicado conjunto com o COGAT, uma agência vinculada ao Ministério da Defesa que supervisiona as questões civis nos territórios palestinos.