Israel bombardeia Faixa de Gaza em meio a negociação de trégua

Israel bombardeou nesta quarta-feira (8) a Faixa de Gaza e voltou a lançar "operações terrestres seletivas" em Rafah, em meio a negociações com o Hamas para alcançar uma trégua, após sete meses de conflito. As negociações indiretas foram retomadas ontem no Cairo, com a presença de representantes israelenses e do movimento islamista, bem como dos países mediadores (Catar, Egito e Estados Unidos). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O meio de comunicação egípcio Al Qahera News, ligado aos serviços de inteligência, indicou que houve "pontos de desacordo" durante as conversas, mas também alguma "convergência".

Horas antes da retomada das conversas, e apesar das advertências internacionais, tanques israelenses tomaram o controle do lado palestino da passagem entre Egito e Rafah, principal ponto de entrada de ajuda humanitária no território, onde vivem 2,4 milhões de palestinos que precisam de alimentos, remédios e combustível. Segundo um oficial do Exército israelense, outro cruzamento, o de Kerem Shalom, também no sul, foi atacado por foguetes lançados de Rafah horas depois da sua reabertura, e um soldado ficou ferido. Sob pressão dos Estados Unidos, seu principal aliado, Israel anunciou hoje a reabertura da passagem de Kerem Shalom, fechada após um ataque com foguetes matar quatro soldados no domingo. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) informou à AFP que a passagem permanecia fechada.

Segundo o Exército, a passagem de Erez, mais ao norte, também estava aberta para a chegada de ajuda. Os Estados Unidos criticaram o fechamento das passagens, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que essa medida impediu a ONU de levar combustível para o território palestino. "Os hospitais no sul de Gaza têm apenas três dias de combustível, o que significa que deixarão de funcionar em breve", alertou o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Washington interrompeu na semana passada o envio de algumas bombas a Israel devido a preocupações com uma ofensiva contra Rafah, informou um funcionário do alto escalão americano, que preferiu não ser identificado. Temendo um banho de sangue, Estados Unidos, ONU e União Europeia pediram que Israel desista do plano de invadir Rafah - onde se concentram 1,4 milhão de palestinos, a maioria deslocados pela guerra. Em Jerusalém, o diretor da CIA, Bill Burns, reuniu-se com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para discutir "a possibilidade de Israel deter a operação Rafah em troca da libertação de reféns" mantidos pelo Hamas, informou um funcionário israelense, que preferiu não ser identificado.

O Exército de Israel ressaltou que faz "incursões seletivas pelo lado palestino da passagem fronteiriça de Rafah, na parte oriental" da cidade. Também informou ter bombardeado mais de 100 alvos no território palestino. Em Gaza, no norte da Faixa, autoridades médicas anunciaram a exumação de 49 corpos no hospital de Al Shifa, o principal do território. Os corpos foram retirados de "uma terceira vala comum", depois de outros 30 terem sido encontrados no mês passado, disse Motassem Salah, chefe do serviço de emergência do hospital, onde forças israelenses realizaram uma operação de duas semanas em meados de março. Não houve reação imediata de Israel, que acusa o Hamas de operar a partir de hospitais, algo que o movimento islamista nega.