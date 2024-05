FTX afirma que clientes recuperarão ativos por perdas após falência em 2022

Os clientes da falida plataforma de criptomoedas FTX recuperarão os ativos que perderam quando a companhia colapsou em 2022, anunciou a empresa nesta quarta-feira (8).

O plano "prevê a distribuição centralizada a clientes e outros credores em todo o mundo de substancialmente todos os ativos associados à FTX no momento do seu colapso em novembro de 2022", de acordo com um comunicado divulgado pela FTX Trading LTD.

O retorno total para os clientes oscilará entre US$ 14,5 bilhões e US$ 16,3 bilhões (R$ 73,7 bilhões e R$ 82,9 bilhões). A FTX esclareceu que o plano ainda deve ser aprovado por um tribunal de falências de Delaware.