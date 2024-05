Comunicado do Business Wire :Tradu

Tradu, a poderosa plataforma de negociação de múltiplos ativos, lançou uma nova exchange de criptomoedas com taxas baixas e transparentes, adaptadas para traders e investidores ativos que buscam uma plataforma confiável e segura para seus ativos de criptomoedas. A partir de hoje, os traders de criptomoedas podem investir com segurança em mais de 40 moedas, incluindo Bitcoin e Ethereum, por meio a plataforma de negociação de múltiplos ativos da Tradu. A Tradu faz parte da Stratos Group International, LLC ("Stratos"), uma subsidiária integral do Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF). A Tradu está adotando uma nova abordagem em relação às criptomoedas, oferecendo uma estrutura de custos simples e transparente que economiza aos investidores até 95% das taxas que podem ser cobradas na negociação de criptomoedas. A plataforma exibe comissões e spreads em tempo real antes de os pedidos serem feitos, dando aos traders total transparência sobre todos os custos de transação. A Tradu cobra apenas 0,1% de comissão com descontos instantâneos de 0,02% e 0,05% para negócios de maior porte. A comissão em uma negociação de 1 BTC (a um preço de US$ 60 mil) é de apenas US$ 30 na Tradu, em comparação com até US$ 600 em outras exchanges.* Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os clientes da Tradu também podem optar por negociar em um perfil sem comissão, escolhendo adicionar a taxa ao spread. Os clientes podem simplesmente clicar para alternar entre as opções de perfil "Zero Commission" (comissão zero) e "Raw Spreads" (spreads brutos) na plataforma. Os clientes têm flexibilidade para escolher o perfil que melhor se adapta ao seu estilo de negociação.

Outros recursos importantes incluem: Taxas de negociação uniformes:a Tradu mantém taxas iguais para transações de maker e taker, promovendo justiça, simplicidade e transparência nas negociações. Depósitos gratuitos e saques fáceis:os depósitos de criptomoedas são gratuitos com a Tradu, enquanto os saques são fáceis e as taxas são simples e claras.

Suporte integral:acesse o suporte ao cliente por meio de diversos canais, incluindo e-mail, chat e telefone, garantindo atendimento imediato às dúvidas dos usuários. Brendan Callan, CEO da Tradu, comentou: "Na Tradu, somos verdadeiros partidários das criptomoedas. É um mercado enorme com grande interesse dos investidores e, como uma verdadeira plataforma de negociação de múltiplos ativos, é importante para nós oferecer aos nossos clientes acesso tanto a ativos tradicionais quanto a novos ativos digitais. Estamos disponibilizando preços e infraestrutura de nível institucional ao mercado varejista de criptomoedas, proporcionando aos traders custos iniciais e spreads reduzidos e transparentes, permitindo que traders e investidores ativos maximizem seus retornos. A Tradu está focada em criar negociações de criptomoedas estáveis, seguras e sem atritos por meio da tecnologia, oferecendo um serviço melhor, mais seguro e de menor custo. Os clientes podem entrar em contato com nossa equipe de suporte para obter instruções detalhadas sobre como transferir seu portfólio de criptografia para a Tradu". Além das criptomoedas, os usuários da Tradu também podem acessar mais de 10 mil produtos de negociação de ações, forex e CFDs sobre commodities, ações, títulos do tesouro e índices. Tudo isso a partir de um portal poderoso que pode ser acessado por meio de um aplicativo móvel e plataformas web fáceis de usar. Acesse crypto.tradu.com para se registrar e obter acesso a uma ampla gama de ativos**. Notas de edição *Custos calculados com base na compra de um Bitcoin ao preço de US$ 60 mil. O custo da Tradu inclui um desconto de 0,05% com base no tamanho do pedido. Preços comparativos baseados em um tipo de conta padrão e informações dos sites das corretoras em 1 de maio de 2024. Não reflete todo o mercado. As taxas reais podem variar devido a fatores como tipo de conta, descontos, volume e condições de mercado.

**Os produtos variam dependendo da localização. Acesse tradu.com para verificar quais produtos estão disponíveis na sua região. Sobre a Tradu A Tradu tem sede em Londres (Inglaterra) e conta com escritórios no mundo todo. A equipe internacional da Tradu fala mais de duas dúzias de idiomas e se orgulha de seu suporte ao cliente ágil e prestativo.