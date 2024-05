Comunicado do Business Wire :Tigo

À medida que o Custo Nivelado de Energia (LCOE) continua a impulsionar os setores solares em larga escala, a linha de produtos TS4-X oferece aos instaladores mais liberdade para implantar os módulos que fornecem a potência e o desempenho para suas instalações de clientes e reduz os custos de mão de obra com um design sem parafusos e sem necessidade de fiação adicional no solo. Os novos produtos são o TS4-X-O com otimização e monitoramento avançado em nível de módulo, o TS4-X-S com monitoramento avançado e o TS4-X-F apenas para desligamento rápido, todos com as seguintes características:

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), fornecedora líder de soluções inteligentes de software solar e de energia, anunciou hoje as mais novas adições à família de produtos Tigo Flex MLPE, a linha Tigo TS4-X. Projetados para atender aos mercados solares comerciais e industriais (C&I) e de serviços públicos, os produtos Tigo TS4-X suportam os mais recentes módulos solares de alta potência, de até 800W. Os membros da família de produtos TS4-X apresentam compatibilidade com a tecnologia Pure Signal? nos transmissores RSS da Tigo e oferecem uma opção de desligamento rápido multifator (MFRS) com sinalização de segurança redundante para sistemas solares que atendem aos setores de cadeia fria de alimentos e produtos farmacêuticos ou outras aplicações críticas de energia. Os novos dispositivos são combinados com uma lista líder do setor de inversores solares de terceiros para oferecer flexibilidade de projeto e instalação para instaladores solares e especialistas em engenharia, aquisição e construção (EPCs).

-- o primeiro recurso da categoria para monitoramento atualizável em campo sem a necessidade de substituição do hardware do MLPE e

-- novo recurso MFRS via PLC com fio e conexões sem fio para segurança redundante de socorristas e garantia de desempenho em aplicações críticas de energia,

-- proteção contra sobrecorrente e sobretemperatura para dispositivos MLPE.

Os dispositivos MLPE TS4-X da Tigo são certificados pela IEC e UL para aceitação global e estão em conformidade com as especificações de desligamento rápido NEC 2017 e 2020 690.12 quando instalados com o transmissor RSS da Tigo e o inversor certificado UL PVRSS ou um inversor com um transmissor certificado Tigo integrado. Com uma montagem de estrutura confiável que requer apenas 10 segundos para a instalação, os dispositivos TS4-X incluem conectores MC4 padrão do setor com uma classificação de gabinete IP68 para máxima durabilidade.

"Os instaladores que operam na vanguarda da energia solar estão ampliando os limites da produção do sistema e do custo, e o TS4-X preenche uma lacuna importante na extremidade superior do espectro de desempenho do módulo", disse Jing Tian, diretor de Crescimento da Tigo Energy. "À medida que o setor solar evolui, a Tigo Energy permanece na vanguarda do fornecimento de soluções que capacitam instaladores e desenvolvedores. Com segurança, versatilidade e compatibilidade em seu núcleo, o TS4-X é um avanço na tecnologia MLPE, alinhado com o compromisso da Tigo com software inovador, energia solar de qualidade total e satisfação do cliente."

Os dispositivos TS4-X da Tigo funcionam perfeitamente com os dispositivos TS4 Flex MLPE anteriores, com os dispositivos de registro de dados Cloud Connect Advanced (CCA) da Tigo e com os transmissores RSS da Tigo, e são certificados pela UL PVRSS com centenas de modelos de inversores dos principais fabricantes para oferecer segurança, versatilidade e compatibilidade. Para saber mais sobre a linha de produtos TS4-X, acesse: https://www.tigoenergy.com/ts4-x. Os produtos TS4-X estão disponíveis para compra hoje mesmo - entre em contato com a equipe de vendas da Tigo para obter mais detalhes: https://www.tigoenergy.com/contacts

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo é líder mundial no desenvolvimento e fabricação de soluções inteligentes de hardware e software que melhoram a segurança, aumentam o rendimento energético e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e em escala de serviços públicos. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (Module Level Power Electronics) e otimizador solar com recursos de software inteligentes e baseados em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, permitem o monitoramento de energia em tempo real e proporcionam o desligamento rápido exigido pelo código no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fabrica produtos como inversores e sistemas de armazenamento de bateria para o mercado residencial de energia solar mais armazenamento. Para obter mais informações, acesse www.tigoenergy.com.