Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial em desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis para os setores de vestuário e cuidados pessoais, anunciou hoje que assinou uma carta de intenções com a Dairen Chemical Corporation (DCC) para converter o QIRA®, uma marca de BDO (1,4-butanodiol), em PTMEG de baixo impacto, o principal ingrediente da fibra LYCRA® bioderivada patenteada. A Dairen será a primeira empresa no mundo a produzir em grande escala este bio-PTMEG de baixo impacto.

Em setembro de 2022, The LYCRA Company e Qore® anunciaram que estavam unindo forças para permitir a produção da fibra LYCRA® bioderivada feita com QIRA®. Agora, a DCC se une a esta cooperação distinta, convertendo o QIRA® em bio-PTMEG. Este PTMEG exclusivo irá constituir a porção renovável da fibra LYCRA®, representando 70% do conteúdo da fibra. Ele está sendo feito exclusivamente para a The LYCRA Company conforme suas rigorosas especificações. Com seu processo de álcool alílico de baixo impacto, a DCC foi pioneira em uma tecnologia que cria o PTMEG de menor impacto disponível, que é mais limpo e tem menor pegada de carbono do que produtos produzidos com gás natural ou carvão.1

The LYCRA Company, a Qore® e a DCC estão unidas por um compromisso comum com P&D, saúde e segurança, sustentabilidade e conservação. Para marcar este evento, Steve Stewart, Diretor de Marca e Inovação da The LYCRA Company, presenteou a DCC com o Green Partner Award. O prêmio reconhece os esforços contínuos de sustentabilidade e o compromisso da DCC em criar produtos de baixo impacto.

"Nossa cooperação anuncia uma nova era de atividades de produção ambientalmente conscientes, impulsionadas por nosso compromisso comum de reduzir as pegadas de carbono e desenvolver soluções ecológicas líderes mundiais", disse o Presidente da DCC, Lin Shean-Tung. "A sustentabilidade não é apenas uma tendência, mas um imperativo para o futuro de nosso planeta. Estamos honrados em receber o Green Partner Award e embarcar nesta jornada ao lado da The LYCRA Company, promovendo práticas sustentáveis no setor."