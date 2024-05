Comunicado do Business Wire :Tecnotree

O OCC é composto por uma rede interconectada de micro data centers e, com base nesse modelo, a Índia necessita de aproximadamente 10.000 micro data centers para fortalecer sua infraestrutura de potência computacional. A rede levaria capacidades de computação até os usuários finais, permitindo processamento mais rápido, menor latência e maior soberania de dados. A Tecnotree fez uma parceria com a iniciativa OCC para moldar o futuro da IA na Índia, implementando uma camada de abstração de API alinhada com padrões de telecomunicações. A colaboração visa construir um ponto único para serviços de IA, nuvem e 5G, oferecendo uma solução abrangente para atender às necessidades em constante evolução do setor.

Nilekani afirmou: "a abordagem da Índia para desenvolver tecnologia em larga escala é única. Conseguimos desagregar com sucesso os blocos de construção para criar uma infraestrutura digital pública em escala populacional para identidade, pagamentos e educação. Percebemos que as ideias da Índia relacionadas à tecnologia estão sendo reconhecidas globalmente. Acredito que agora é hora de reagregar e fazer a IA funcionar para capacitar cada indivíduo e identificar casos de uso de IA únicos para a Índia. A IA ajudará a reduzir barreiras e personalizar em larga escala".

Segundo Prianca Ravichander, CMO da Tecnotree: "essa iniciativa do OCC não apenas aprimora o ecossistema de computação da Índia, mas também promove a colaboração global no estabelecimento de padrões comuns para IA e infraestrutura de nuvem. Juntamente com outros líderes do setor, estamos dedicados a atender às crescentes demandas de computação. A Tecnotree está se associando à OCC para tornar essa iniciativa uma realidade.

Estamos comprometidos em possibilitar os benefícios da nuvem e da IA por meio de nossos produtos digitais e serviços para operadoras de telecomunicações em todo o mundo. Nosso objetivo é impulsionar a padronização global de IA e nuvem, lançando as bases para um ecossistema mais coeso. Juntos, estamos estabelecendo bases não apenas tecnologicamente avançadas, mas também inclusivas e sustentáveis, nos impulsionando em direção a um futuro digitalmente inclusivo".

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree tem capacitado comunidades digitalmente conectadas para mais de 90 provedores de telecomunicações ao redor do mundo desde 1978. Nosso Sistema de Suporte aos Negócios (BSS) digital, integrado com IA/ML e pronto para 5G, com extensibilidade em múltiplas nuvens, desafiou as abordagens tradicionais de transformação e ganhou aceitação em uma variedade de mercados emergentes e estabelecidos, contando atualmente com mais de 1 bilhão de assinantes. Mudança e transformação estão na essência do nosso DNA, impulsionando a inovação contínua, oferecendo experiências de nível mundial e capacidades de monetização para operadoras de telecomunicações e seus clientes por meio dos Tecnotree Moments, possibilitando serviços essenciais além da conectividade de voz e dados para outras experiências digitais nas áreas de saúde, educação, inclusão financeira e muito mais. A Tecnotree é listada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

