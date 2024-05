Comunicado do Business Wire :RunPod

"A capacidade de criar e implantar aplicativos de IA em grande escala será fundamental para sua adoção e utilização", disse Amjad Masad, investidor da RunPod. "A equipe da RunPod claramente priorizou a experiência do desenvolvedor para criar uma solução elegante que permite às pessoas desenvolver rapidamente aplicativos de IA ou integrações personalizadas, ao mesmo tempo em que abre caminho para que as organizações realmente cumpram a promessa da IA."

A RunPod é um serviço de computação em nuvem com GPU distribuída globalmente para treinar, implantar e dimensionar modelos de IA. Usando os dois produtos principais da RunPod, GPU Cloud e Serverless, os desenvolvedores podem iniciar uma instância de GPU sob demanda com poucos cliques e criar endpoints de API com escalonamento automático para escalonar inferências em modelos de IA em produção.

A RunPod, plataforma que capacita desenvolvedores a implantar aplicativos de IA full-stack personalizados, anunciou hoje que arrecadou US$ 20 milhões em financiamento semente, coliderado pela Intel Capital e pela Dell Technologies Capital, com a participação de Julien Chaummond, Nat Friedman e Adam Lewis. Em conjunto com o financiamento, Mark Rostick, vice-presidente e diretor sênior da Intel Capital, se juntará ao conselho administrativo da RunPod.

O surgimento de cargas de trabalho específicas de IA tem gerado uma demanda computacional cada vez maior. Antes considerada a solução padrão, as plataformas de infraestrutura em nuvem prontas para uso não são mais econômicas nem rápidas o suficiente para criar produtos personalizados e diferenciados. Com a RunPod, os desenvolvedores podem desenvolver, treinar, escalonar e lançar, de forma simples e confiável, aplicativos de IA full-stack personalizados ou integrações na nuvem em escala global.

"A RunPod começou como um playground para desenvolvedores e inovadores, um local onde eles podiam fazer suas pesquisas, desenvolver e aprimorar seus projetos; agora, ela possui uma comunidade com mais de 100 mil desenvolvedores," disse Zhen Lu, cofundador e CEO da RunPod. "Crescemos tão rapidamente porque a RunPod alcança o equilíbrio perfeito entre oferecer aos desenvolvedores a liberdade de lançar o que quiserem, enquanto ainda tem a infraestrutura e as ferramentas necessárias para auxiliar na personalização, desenvolvimento e implantação de produtos diferenciados".

A RunPod simplifica para os desenvolvedores executarem sem problemas qualquer carga de trabalho de GPU, permitindo que se concentrem menos em operações de aprendizado de máquina e mais no desenvolvimento de seus aplicativos. Essas capacidades têm se mostrado vantajosas para os desenvolvedores e resultaram na rápida expansão da RunPod, com um crescimento de receita anual de dez vezes.

"A RunPod está crescendo rapidamente tanto em sua base de clientes quanto em receita, oferecendo uma plataforma ampla, rápida e fácil de usar que atende às necessidades dos desenvolvedores e de suas aplicações baseadas em modelos", disse Mark Rostick, vice-presidente e diretor sênior de parcerias da Intel Capital. "Tenho acompanhado o avanço da RunPod desde uma pequena startup que oferecia a desenvolvedores individuais um ecossistema para iniciar suas pesquisas e desenvolvimento até uma oferta sem servidor que permite aos clientes empresariais escalonar seus produtos e soluções personalizados de alta qualidade".

O rápido crescimento e a adoção pelos desenvolvedores criaram a necessidade de expandir a equipe quase 10 vezes no último ano, estabelecendo-se como líder pioneira na transformação impulsionada por GPU AI. A plataforma lançou recentemente a capacidade de implantar instâncias de computação CPU, um marco importante na criação de uma solução de nuvem holística. Esse financiamento semente permitirá que a RunPod aprimore o dia a dia dos desenvolvedores, forme novas parcerias e integrações para experiências de usuário perfeitas e ofereça aos clientes novos e existentes a base perfeita para o desenvolvimento de modelos de IA personalizados.

"À medida que as empresas implantam mais aplicativos de IA em produção, a chave para o sucesso delas é o acesso a uma infraestrutura rápida, confiável e escalonável. Isso é exatamente o que Zhen, Pardeep e a equipe construíram com a plataforma RunPod", disse Radhika Malik, sócia da Dell Technologies Capital. "Eles estão comprometidos em manter a experiência de desenvolvimento no centro de tudo o que fazem. Isso resultou em um sentimento incrivelmente positivo da comunidade e um crescimento impressionante e sustentado de usuários".

Sobre a RunPod:

A RunPod é uma plataforma de nuvem com GPU distribuída globalmente que capacita desenvolvedores a implantar aplicativos de IA full-stack personalizados - de forma simples, global e em grande escala. Com as principais ofertas da RunPod, instâncias de GPU e GPUs sem servidor, os desenvolvedores podem desenvolver, treinar e escalonar aplicativos de IA em uma nuvem em questão de segundos. A RunPod está comprometida em tornar a computação em nuvem acessível e barata sem comprometer recursos, usabilidade ou experiência. Ela se esforça para capacitar indivíduos e empresas com tecnologia de ponta, permitindo que desbloqueiem o potencial da IA e da computação em nuvem. Para saber mais sobre a RunPod, acesse https://www.runpod.io/

