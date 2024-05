Comunicado do Business Wire :NetApp

A NetApp ® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura de dados inteligente, revelou hoje os insights de seu mais recente relatório sobre o cenário em evolução da IA na empresa. O white paper da IDC, patrocinado pela NetApp, "Scaling AI Initiatives Responsibly: The Critical Role of an Intelligent Data Infrastructure*" (Dimensionando iniciativas de IA com responsabilidade: o papel fundamental de uma infraestrutura de dados inteligente), revela os vários desafios e benefícios comerciais em diferentes níveis de maturidade da IA e fornece insights sobre as estratégias bem-sucedidas adotadas pelas principais organizações em seus esforços para dimensionar responsavelmente as cargas de trabalho de IA e GenAI. Ao destacar abordagens práticas, o relatório tem como objetivo ajudar as organizações a evitar armadilhas comuns, garantindo que suas iniciativas de IA não façam parte dos 20% que provavelmente fracassarão. O relatório também apresenta um modelo detalhado de maturidade da IA, desenvolvido para avaliar o progresso organizacional com base em sua abordagem à IA, desde Emergentes de IA e Pioneiros de IA até Líderes de IA e Mestres de IA

-- Os Emergentes de IA observam desafios semelhantes, mas também enfrentam restrições orçamentárias (20% Emergentes vs. 9% Mestres de IA), dados insuficientes para o treinamento de modelos (26% vs. 17%) e restrições comerciais no acesso aos dados (28% vs. 20%).

De acordo com os resultados, as organizações precisam de uma infraestrutura de dados inteligente para dimensionar as iniciativas de IA de forma responsável. A posição de uma empresa na escala de maturidade da IA é determinada pelo nível de infraestrutura que ela possui, que não só impulsionará o sucesso de longo prazo dos projetos de IA, mas também de seus resultados comerciais associados. As organizações que estão apenas começando ou que começaram recentemente sua jornada de IA geralmente têm arquiteturas de dados díspares ou planos para uma arquitetura mais unificada, enquanto os Líderes de IA e os Mestres de IA provavelmente já estão executando uma visão unificada. Como resultado, as organizações com mais experiência em IA estão falhando menos.

"Este white paper da IDC solidifica ainda mais que as empresas precisam de uma infraestrutura de dados inteligente para dimensionar a IA de forma responsável e aumentar a taxa de sucesso da iniciativa de IA", disse Jonsi Stefansson, vice-presidente sênior e diretor de Tecnologia da NetApp. "Com a infraestrutura de dados inteligente implementada, as empresas têm a flexibilidade de acessar qualquer dado, em qualquer lugar, com gerenciamento de dados integrado para garantir a segurança, a proteção e a governança dos dados e operações adaptativas que podem otimizar o desempenho, o custo e a sustentabilidade."

A flexibilidade da infraestrutura de dados é crucial para o acesso aos dados e o sucesso da iniciativa de IA

O white paper da IDC constatou que:

-- 48% dos AI Masters informaram que têm disponibilidade instantânea de seus dados estruturados e 43% de seus dados não estruturados, enquanto os Emergentes de AI têm apenas 26% e 20%, respectivamente.

-- Os Mestres de IA (65%) e os Emergentes de IA (35%) informaram que suas arquiteturas de dados atuais podem integrar perfeitamente os dados privados de sua organização aos serviços de nuvem IA.