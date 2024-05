Comunicado do Business Wire :Invivoscribe

Uma descoberta importante deste estudo de pesquisa foi que os indivíduos portadores de LMA comFLT3 -ITD residual detectada antes do TCH alogênico tendiam a um risco elevado de recidiva e mortalidade pós-transplante, com uma correlação dose-dependente dentro desta população de estudo.

Este estudo de acompanhamento realizou testes de doença residual mensurável (MRD) no DNA de 537 indivíduos portadores deLMA com mutação FLT3 -ITD do estudo Pré-MEASURE usando o kit RUOde testeFLT3 ITD MRD da Invivoscribe e da bioinformatics software. Suas descobertas ressaltam a provável importância daFLT3 -ITD residual na primeira RC na previsão de recidiva e mortalidade pós-transplante.

Um estudo de pesquisa inovador,1 sequenciamento de amostras de DNA do estudo Pré-MEASURE2 indica fortemente que a detecção demutações residuais de duplicação interna em tandem (ITD) doFLT3 no sangue de indivíduos adultos portadores de leucemia mieloide aguda (LMA) na primeira remissão completa (RC) está associado a piores resultados após transplante alogênico de células hematopoiéticas (TCH).

Jeff Miller, CEO/CSO da Invivoscribe, comentou: "Estamos entusiasmados em observar a notável associação de resultados clínicos que foram tão claramente delineados usando nossa pesquisa apenas com testes e software. Este estudo de pesquisa aumenta nossa compreensão do monitoramento e tratamento da LMA. "

Hourigan, diretor do Virginia Tech FBRI Cancer Research Center em Washington, DC e investigador principal do estudo, observou: "Esta pesquisa ressalta o valor dos testes pré-transplante paraFLT3 -ITD residual em adultos portadores de LMA. A associação dos resultados dos testes de MRD com resultados pós-transplante abrem o potencial de refinar estratégias de tratamento para melhorar a sobrevivência".

Sobre a InvivoscribeA Invivoscribe é uma empresa global de biotecnologia verticalmente integrada, dedicada a melhorar vidas com diagnósticos de precisão (Improving Lives with Precision Diagnostics®). Por quase trinta anos, a Invivoscribe melhorou a qualidade da assistência médica em todo o mundo, oferecendo reagentes, testes, ferramentas de bioinformática e serviços padronizados de alta qualidade para promover o campo da medicina de precisão. A Invivoscribe tem um histórico bem-sucedido de parcerias com empresas farmacêuticas globais interessadas em desenvolver e comercializar diagnósticos complementares e oferece experiência em serviços regulatórios e laboratoriais. FAo fornecer kits distribuíveis, bem como serviços de ensaios clínicos por meio de suas subsidiárias de laboratórios clínicos localizadas globalmente (LabPMM), a Invivoscribe é um parceiro ideal em desenvolvimento de diagnósticos e ensaios clínicos, envio regulatório e comercialização. Para obter informações adicionais, acesse www.invivoscribe.com ou entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] e siga-nos no Linked In.

1. Measurable ResidualFLT3 Internal Tandem Duplication Before Allogeneic Transplant for Acute Myeloid Leukemia, Dillonet al , JAMA Oncology, publicado on-line em 2 de maio de 2024. 2. DNA Sequencing to Detect Residual Disease in Adults with Acute Myeloid Leukemia Prior to Hematopoietic Cell Transplant, Dillon et al , JAMA 2023; 329 (9): 745-755

