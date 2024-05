Comunicado do Business Wire :Information Services Group, Inc.

"O desenvolvimento e integração do SAP BTP ganhou muita atenção nos últimos 12 meses e viu um aumento no número de desenvolvedores de plataformas", disse Bill Huber, sócio de plataformas e soluções digitais do ISG. "Embora os parceiros tenham aumentado consideravelmente suas certificações SAP BTP, a demanda por profissionais qualificados continua alta."

O relatório ISG Provider Lens? SAP Ecosystem 2024 para o Brasil conclui que o desenvolvimento e a integração do SAP BTP levaram a um aumento significativo no número de desenvolvedores de plataformas e profissionais certificados em BTP. O objetivo é manter o núcleo digital limpo, usando SAP BTP como hub e S/4HANA no local ou na nuvem privada ou pública, afirma o relatório do ISG.

Empresas no Brasil que buscam soluções para atender às suas necessidades de negócio específicas estão recorrendo a parceiros que utilizam a SAP Business Technology Platform (BTP) para desenvolver soluções customizadas e impulsionar eficiência operacional e inovação, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa líder global em pesquisa e consultoria em tecnologia.

Com a dinâmica do mercado de trabalho em constante evolução, estas empresas reconhecem a importância de investir em ferramentas que otimizem os seus processos internos e maximizem a eficiência operacional, afirma o relatório do ISG. Tem havido um interesse cada vez maior na solução SAP SuccessFactors Employee Central no Brasil, impulsionado pela capacidade da ferramenta de centralizar as operações do departamento de RH e simplificar o gerenciamento de talentos, afirma o ISG.

Enquanto isso, a gestão do capital humano está atraindo atenção considerável de grandes e médias empresas no Brasil, afirma o relatório do ISG. Segundo o relatório, as médias empresas locais pretendem atrair novos talentos, especialmente jovens, através da melhoria da experiência dos colaboradores (EX).

Além disso, EPI-USE, HRST, Numen, Stefanini e TIVIT são nomeadas como Rising Stars - empresas com um "portfólio promissor" e "alto potencial futuro" pela definição do ISG - em um quadrante cada.

O relatório ISG Provider Lens? SAP Ecosystem 2024 para o Brasil avalia as capacidades de 47 fornecedores em cinco quadrantes: SAP S/4HANA System Transformation for Large Accounts, SAP S/4HANA System Transformation for Midmarket, SAP Application Managed Services, Managed Cloud Services for SAP ERP e SAP SuccessFactors HXM Partner Services.

Para obter mais informações sobre os desafios do ecossistema SAP que as empresas no Brasil enfrentam, como o gerenciamento de mudanças e a longa espera por atualizações, juntamente com os conselhos do ISG para enfrentá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens? Focal Points aqui.

"As empresas no Brasil estão cada vez mais focadas em melhorar a experiência dos funcionários", disse Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. "Eles reconhecem isso como essencial para promover a sua cultura organizacional e garantir a retenção de talentos."

Na área de experiência do cliente, a Infosys foi nomeada ISG CX Star Performer global em 2024 entre os fornecedores do ecossistema SAP. A Infosys obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, parte do programa ISG Star of Excellence?, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

