Comunicado do Business Wire :Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault Holdings, Inc (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje o teste e o comissionamento bem-sucedidos do sistema de armazenamento de energia por gravidade Rudong EVx? (GESS) pela China Tianying Co., Ltd (CNTY). Os testes incluíram a carga e descarga bem-sucedidas de unidades do GESS de 25 MW/100 MWh investidas e construídas pela CNTY em parceria com a Energy Vault e a Atlas Renewable.

The first set of charging and discharging units of the Rudong 100MWh gravity energy storage project was successfully tested. (Photo: Business Wire)